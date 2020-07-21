В Гомельской области прокуроры помогли взыскать с виновников незаконных увольнений Br7 тыс. ущерба

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области прокуроры предъявили в суды 9 исков в интересах организаций государственной формы собственности в январе-июне 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

Речь идет о взыскании с должностных лиц денег, выплаченных незаконно уволенным работникам. На данный момент рассмотрено 5 исков, требования прокуратуры удовлетворены. С ответчиков - руководителей и ответственных за соблюдение трудового законодательства сотрудников предприятий - взыскано более Br7 тыс.

Так, в ноябре 2019 года суд Лельчицкого района восстановил на работе бухгалтера одного из хозяйств. С предприятия в пользу сотрудницы взыскали более Br1 тыс. Это сумма ее среднего заработка за время вынужденного прогула, материальная компенсация морального вреда. Организация также оплатила судебные расходы. Прокурор района предъявил иск к директору организации, незаконно уволившему женщину.

Ситуации повторились в Светлогорском, Калинковичском, Рогачевском и Ветковском районах. В частности, решением суда Ветковского района восстановлен в должности работник одного из ОАО. В его пользу было взыскано свыше Br1 тыс. Как выяснилось, сотрудника уволили за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. "Приказ нанимателя об увольнении признан незаконным, так как отсутствовала требуемая в данном случае систематичность нарушений. Документ, подготовленный инспектором по кадрам, согласовал юрисконсульт организации. Оба были обязаны обеспечить законность увольнения. Прокурор Ветковского района предъявил регрессные иски к этим сотрудникам", - рассказали в службе информации. Суд удовлетворил их в полном объеме - с ответчиков взыскана вся сумма.-0-