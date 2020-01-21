В Гомельской области с двух ферм похитили девять телят

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска Гомельской области нашли и вернули сельхозпредприятиям региона девять похищенных телят, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В деревне Судовица Светлогорского района в ночь на 12 января с молочно-товарной фермы КСУП "Золак-Агро" похитили четырех телят. О пропаже сообщил в милицию заместитель директора сельхозпредприятия. Той же ночью исчезли пять телят в соседнем Жлобинском районе - с МТФ ОАО "Бобовский". Информация поступила от главного зоотехника хозяйства.

В первом случае сумма ущерба составила более Br450, во втором - почти Br770.

"Правоохранители предположили, что в обоих случаях работала одна и та же группа. Почти неделя потребовалась оперативникам уголовного розыска УВД облисполкома, их коллегам из Жлобина и Светлогорска, чтобы восстановить события той ночи и задержать причастных к кражам", - рассказали в УВД.

Ранее неоднократно судимые минчане взяли напрокат грузовой микроавтобус. Ночью приехали на фермы и похитили телят. Их сопровождал на личном автомобиле еще один помощник. Животных за Br1 тыс. сдали фермеру в Шарковщинском районе Витебской области.

Преступный квартет задержали. Телят сегодня возвратили сельхозпредприятиям.

Сотрудники уголовного розыска и следователи устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.-0-