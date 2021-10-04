В Гомельской области с начала года на пожарах из-за неосторожности при курении погибли 69 человек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 4 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:15 На юго-восток Франции обрушились проливные дожди В мире
17:11 Температура воздуха в Беларуси в сентябре была на 1,3 градуса ниже нормы Общество
17:08 Петришенко 5 октября примет участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
17:03 Минобороны: с начала года в "Книгу памяти" внесены сведения о более 7 тыс. погибших Общество
16:59 Заведующая и продавец магазина в Толочине воровали товар и выручку Происшествия
16:52 Военный врач оказался мошенником и выманил у брестчанки более Br26 тыс. Происшествия
16:45 Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $80 за баррель В мире
16:43 Выступление Кочановой на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Общество
16:38 В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека Происшествия
16:35 Нацбанк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности Экономика
16:34 Совмин утвердил единый перечень административных процедур в отношении субъектов хозяйствования Экономика
16:23 В Москве рост госпитализаций пациентов с COVID-19 превысил 20% В мире
16:22 Незадекларированный товар на Br40 тыс. пытались ввезти в Беларусь из Франции Происшествия
16:19 "Без срока давности": документы Нюрнбергского процесса и предметы из нацистских концлагерей представят в музее ВОВ Культура
16:15 Пиневич призвал к более ответственному соблюдению мер социального дистанцирования Общество
15:59 ФОТОФАКТ: Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма В мире
15:47 Новый концертный сезон в Софийском соборе откроют выступления польских исполнителей Культура
15:35 Мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе" начала работу в Могилеве Регионы
15:32 В Хотимске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого подростка за рулем автомобиля Происшествия
15:32 Арина Соболенко сохраняет второе место в рейтинге WTA Спорт
15:28 Могилевчанка нашла на территории купленной дачи револьвер 1912 года Происшествия
15:24 Современное европейское искусство: НЦСИ представил избранные произведения художников разных стран Культура
15:20 Двое хоккеистов "Динамо-Минск" признаны лучшими игроками недели в КХЛ Спорт
15:20 В Витебской области откроются школы активного долголетия и долговременного ухода Регионы
15:13 В Гомеле наркодилеры хранили психотропы в дезодоранте Происшествия
15:11 Сенаторы поддержали приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии Общество
15:10 Деревообрабатывающее предприятие пополнило число резидентов СЭЗ "Брест" Регионы
15:07 В Гомельской области с начала года на пожарах из-за неосторожности при курении погибли 69 человек Происшествия
15:06 СК возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства в Минском районе Происшествия
14:59 Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
04 октября 2021, 15:07

В Гомельской области с начала года на пожарах из-за неосторожности при курении погибли 69 человек

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года на пожарах из-за неосторожности при курении погибли 69 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления Ксения Шингирей.

В регионе произошел 321 пожар по причине неосторожного обращения с огнем при курении, на котором погибли 69 человек. "Такие пожары происходят по вине самих хозяев домовладений. Во всех случаях причиной стала непотушенная сигарета, выкуренная зачастую лежа в кровати, на диване. В большинстве случаев пострадавшие и погибшие были в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Ксения Шингирей.

Не обошлось без трагедий и в минувшие выходные. Так, 3 октября ближе к ночи в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде одной из пятиэтажек Светлогорска. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что из-под двери двухкомнатной квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, идет дым. Хозяин 1970 года рождения проживал один, злоупотреблял спиртным.

На полу в кухне спасатели обнаружили хозяина квартиры без сознания. Работники МЧС вынесли его на чистый воздух и передали прибывшим специалистам медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть мужчины.

Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуацию жильцов из соседних квартир не проводили.

В ночь с воскресенья на понедельник спасателям Буда-Кошелевского района поступило сообщение о пожаре жилого дома в Уваровичах. К прибытию спасателей дом был полностью охвачен огнем. Хозяин 1971 года рождения проживал один. Спасатели обнаружили его сильно обгоревшее тело в горящей комнате на кровати.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены 25 кв. м потолочного перекрытия, стены и имущество в доме.

В обоих случаях причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В УМЧС напомнили: неосторожность при курении - одна из наиболее распространенных причин пожаров в домах и квартирах. "Чтобы не допускать пожара по данной причине, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении. Сигарета грозит бедой, особенно, если курить в постели. При обнаружении первых признаков пожара следует незамедлительно сообщить в службу спасения по телефонам 112 или 101. До прибытия спасателей выведите детей и престарелых в безопасное место и не забывайте о личной безопасности", - подчеркнула Ксения Шингирей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область пожар
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Заведующая и продавец магазина в Толочине воровали товар и выручку
Фото из архива Военный врач оказался мошенником и выманил у брестчанки более Br26 тыс.
Фото из архива В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека
Фото из архива Незадекларированный товар на Br40 тыс. пытались ввезти в Беларусь из Франции
Фото из архива В Хотимске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого подростка за рулем автомобиля
Фото из архива Могилевчанка нашла на территории купленной дачи револьвер 1912 года
Главное
Фото из архива Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса
Кочанова: против белорусского государства активно используется гибридное воздействие
Осень – хорошее время для инвестиций! В Minsk World – три новых дома! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!
Топ-новости
Андрейченко: итогом обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус
Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии
Пиневич призвал к более ответственному соблюдению мер социального дистанцирования
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 82% площадей
Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о туризме
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951
Петровский: все СМИ должны четко осознавать, что в Беларуси имеется неотвратимость наказания
Солнечная сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Субботин: экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд
Белорусские самбисты выиграли 7 медалей на турнире в Казани
Кубраков: ситуация с беженцами на территории Беларуси под контролем
Щекин: интервью Президента CNN показало неготовность Запада критично воспринимать реалии
МНС рассказало, кому дополнительно с 10 октября нужно иметь кассовое оборудование
Сивец: общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу
Пресс-конференция о XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме состоится в БЕЛТА 5 октября
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.