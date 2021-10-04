4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года на пожарах из-за неосторожности при курении погибли 69 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления Ксения Шингирей.

В регионе произошел 321 пожар по причине неосторожного обращения с огнем при курении, на котором погибли 69 человек. "Такие пожары происходят по вине самих хозяев домовладений. Во всех случаях причиной стала непотушенная сигарета, выкуренная зачастую лежа в кровати, на диване. В большинстве случаев пострадавшие и погибшие были в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Ксения Шингирей.

Не обошлось без трагедий и в минувшие выходные. Так, 3 октября ближе к ночи в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде одной из пятиэтажек Светлогорска. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что из-под двери двухкомнатной квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, идет дым. Хозяин 1970 года рождения проживал один, злоупотреблял спиртным.

На полу в кухне спасатели обнаружили хозяина квартиры без сознания. Работники МЧС вынесли его на чистый воздух и передали прибывшим специалистам медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть мужчины.

Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуацию жильцов из соседних квартир не проводили.

В ночь с воскресенья на понедельник спасателям Буда-Кошелевского района поступило сообщение о пожаре жилого дома в Уваровичах. К прибытию спасателей дом был полностью охвачен огнем. Хозяин 1971 года рождения проживал один. Спасатели обнаружили его сильно обгоревшее тело в горящей комнате на кровати.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены 25 кв. м потолочного перекрытия, стены и имущество в доме.

В обоих случаях причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В УМЧС напомнили: неосторожность при курении - одна из наиболее распространенных причин пожаров в домах и квартирах. "Чтобы не допускать пожара по данной причине, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении. Сигарета грозит бедой, особенно, если курить в постели. При обнаружении первых признаков пожара следует незамедлительно сообщить в службу спасения по телефонам 112 или 101. До прибытия спасателей выведите детей и престарелых в безопасное место и не забывайте о личной безопасности", - подчеркнула Ксения Шингирей.-0-