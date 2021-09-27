В Гомельской области с начала года нашли 89 взрослых и 13 детей, заблудившихся в лесу

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года найдено 89 взрослых и 13 детей-потеряшек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Даже установившаяся прохладная погода не останавливает грибников - сезон сбора в самом разгаре.

"С начала года на пульт "101" поступило 67 звонков о потерявшихся гражданах. 89 взрослых и 13 детей были найдены", - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Не стали исключением и прошедшие сутки. Так, вечером 26 сентября в службу спасения поступило сообщение, что в лесу возле д.Марьино Добрушского района потерялся мужчина с ребенком. Отец 1977 года рождения с дочкой 2012 года рождения ушли за грибами и потерялись. На поиски были направлены работники Добрушского РОВД, Романовичского лесничества, районного отдела по ЧС, поисково-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС.

Спасатели, ориентируясь на координаты лесного квартала, выехали навстречу потерявшимся. При обследовании массива нашли отца с ребенком в предполагаемом квадрате. Их вывели из леса. Состояние мужчины и ребенка удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались, уточнили в УМЧС.

Сообщение о похожей ситуации поступило спасателям в 18.50. В лесу неподалеку от Добруша потерялись двое мужчин, которые также отправились за грибами. Потерявшихся искали при помощи громкоговорителя. Мужчины услышали звуки сирены и шли навстречу. Их обнаружили и вывели из леса.-0-