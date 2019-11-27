27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года за заражение ВИЧ возбудили 27 уголовных дел. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Елена Котлобай, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Котлобай, сотрудники органов внутренних дел в этом году провели более 100 проверок по выявленным новым фактам заражения ВИЧ-инфекцией и поставления в опасность заражения. "По их результатам возбуждено 27 уголовных дел", - сказала она. При этом 9 из них - в Рогачевском районе.

Старший инспектор отметила, что практика привлечения к ответственности тех, кто знает о своем ВИЧ-статусе и предупрежден об уголовной ответственности, однако не соблюдает меры предосторожности, тем самым поставляя в опасность или заражая инфекцией своих партнеров, активно применяется с 2017 года. Представитель УВД привела пример, когда одна жительница региона, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, заразила не менее пяти партнеров.

Елена Котлобай подчеркнула, что правоохранители проводят разноплановую профилактическую, разъяснительную работу во взаимодействиями с различными службами, в том числе и наркологическими.-0-