В Гомельской области с начала осени зарегистрировано 2 смертельных случая отравления грибами

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сентябре и первой декаде октября в Гомельской области с предварительным диагнозом "отравление грибами" зарегистрировано два смертельных случая, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Из стационаров области с заключительными диагнозами "отравление грибами" в 2021 году выписаны 14 человек, в том числе один несовершеннолетний (13 лет) - это 10 случаев, в том числе 4 - семейные.

"Причинами отравлений грибами являются употребление неизвестных грибов, игнорирование правил их хранения и приготовления, несвоевременное обращение за медицинской помощью", - отметила врач-гигиенист отделения гигиены питания центра Светлана Колеснева.

Смертельные случаи, как правило, связаны с употреблением в пищу бледной поганки. "В бледной поганке содержится сильный яд аманитотоксин, который не разрушается при любом способе кулинарной обработки и под воздействием пищеварительных соков. Яд действует на центральную нервную систему, почки, печень, селезенку, кровеносные сосуды, сердце. Симптомы отравления проявляются уже через 8-24 часа после употребления в пищу даже небольшого количества грибов и выражаются в виде расстройства функции органов пищеварения (тошнота, рвота, понос), слабости", - рассказала врач-гигиенист.

По ее словам, как правило, употребление ядовитых грибов происходит либо когда человек не знает видовую принадлежность гриба, либо по ошибке, когда ядовитый гриб, имеющий внешнее сходство со съедобным, употребляют в пищу. "Бледная поганка имеет внешнее сходство с зеленой сыроежкой. Отличить поганку можно по мешковидному утолщению у основания ножки, часто глубоко уходящему в землю, и тонкому бахромчатому кольцу в виде манжетки в верхней трети ножки", - обратила внимание специалист.

Светлана Колеснева подчеркнула, что самолечение при отравлении грибами недопустимо. При появлении тошноты, рвоты, расстройства функции кишечника, боли в животе необходимо срочно обращаться за медпомощью.

Чтобы не стать жертвой отравления грибами, нужно быть предельно осторожными при их сборе, приготовлении и придерживаться важных правил. Так, собирать следует только хорошо знакомые грибы. Даже при незначительном сомнении лучше дары леса не брать. Нельзя пробовать на вкус сырые грибы. Переросшие и старые не следует класть в корзинку - они накапливают в себе вредные и ядовитые вещества. Оставить в лесу рекомендуют и червивые шляпки и ножки.

Свежие дары леса нельзя хранить длительное время без обработки - не более суток в холодильнике. Специалисты отмечают, что при неправильном приготовлении весьма вероятно отравление даже съедобными видами. Так, перед варкой улов тихой охоты следует предварительно очистить, промыть, затем довести до кипения несколько раз и слить воду. Варить нужно не менее часа, а только затем уже жарить. Если засаливаются сырые грибы, то употреблять их можно не ранее, чем через 40 дней. Лучше же засаливать предварительно отваренные грибы - тогда их можно пробовать уже через 5-7 дней.

"Не кормите детей грибами. Пищеварительная система ребенка до 7 лет несовершенна, недостаточно вырабатывается ферментов. И никогда не покупайте грибы в местах несанкционированной торговли", - добавили в центре.-0-