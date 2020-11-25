В Гомельской области сбежал осужденный за убийство - его задержали через несколько часов

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области спустя несколько часов после побега задержали осужденного за убийство. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в Ветковском районе 24 ноября около 17.00. Угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, 41-летний осужденный сбежал с территории сельхозпредприятия, где он работал.

"Личный состав колонии и Ветковского РОВД был поднят по тревоге, на территории близлежащих районов и в Гомеле вводился спецплан по поиску преступника. На его задержание ориентировались все дежурные наряды области", - уточняется в сообщении.

Около 22.00 милиционеры задержали осужденного в деревне Золотой Рог. При нем был нож.

Возбуждено уголовное дело за побег из исправительного учреждения с угрозой применения насилия. Следствию предстоит выяснить, как холодное оружие оказалось у осужденного.

Сообщается, что подозреваемый родом из Могилевской области, в 2013 году за совершение убийства его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.-0-