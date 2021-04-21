В Гомельской области снизилось количество пожаров в экосистемах

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области значительно снизилось число пожаров в экосистемах, однако тема остается на контроле различных ведомств. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года в Гомельской области зарегистрирован 121 пожар и загорание в природных экосистемах, в которых погиб один человек и один травмирован, уничтожено 12 хозпостроек, повреждены три жилых дома и одна хозпостройка. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 485 загораний.

"Более спокойная пожароопасная обстановка связана с погодными условиями. Сказались и поздний сход снега, и достаточное количество осадков в весенний период. Немаловажную роль имеет и подъем уровня воды в реках, который выше прошлогодних показателей. Это позволило наполнить пойменные луга, где в 2020 году уже горела сухая растительность. Первые возгорания в природных экосистемах тогда регистрировали в конце февраля", - рассказал Александр Меркулов.

Однако статистика не отменяет готовности №1 пожарных. По сути, на ликвидацию произошедших возгораний была задействована целая армия. Привлекалось более 160 единиц техники и около 500 работников подразделений МЧС, 75 единиц техники и более 200 представителей лесхозов, 36 авто и более 60 человек из других организаций. Чаще всего на тушение пожаров в экосистемах выезжали спасатели Жлобинского, Рогачевского и Житковичского районов.

В апреле ситуация несколько обострилась. Так, 11 апреля из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного загорелась прошлогодняя трава в д. Старые Кацуры Петриковского района. Травмирован один человек, уничтожен блок из четырех построек, поврежден дом. На следующий день трагедия произошла в д.Крупейки Лоевского района, где погибла женщина 1933 года рождения. В тот же день огнем было уничтожено 8 хозпостроек, повреждено два нежилых дома и сарай в д.Ветчин Житковичского района.

Как уточнил Александр Меркулов, основная доля пожаров в природных экосистемах - загорания травы и кустарников. В 99% это человеческий фактор - выжигание сухой растительности, сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение с огнем при разведении костров и сжигании мусора. Спасатель обратил внимание, что выжигание сухой растительности на корню на подворье - нарушение правил пожарной безопасности. За это предусмотрена административная ответственность по ст.24.36 КоАП: до 5 базовых величин штрафа (Br135), а если эти действия привели к пожару и уничтожению чужого имущества, штраф может возрасти до 30 БВ (Br810).

Чтобы не допустить беды, спасатели рекомендуют придерживаться правил безопасности, помогать престарелым родителям навести порядок на подворье, не оставлять без присмотра своих детей.

Работают на профилактику все ведомства. Ведется космический авиационный и наземный мониторинг. Информация о тепловых аномалиях передается в МЧС Беларуси. Авиационные мониторинг ведет государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение "Авиация". Определены маршруты для авиапатрулирования, выставлены воздушные суда для охраны лесов. С начала года благодаря авиации выявлено 4 возгорания.

По-прежнему чаще всего о пожарах на ранних стадиях сообщают спасателям неравнодушные очевидцы, что в большинстве случаев позволяет оперативно ликвидировать возгорания.-0-