В Гомельской области сотрудники наркоконтроля изъяли 0,5 кг марихуаны

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сотрудники наркоконтроля изъяли из оборота более 0,5 кг марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД 19 мая в деревне Щедрин обнаружили по месту жительства 32-летнего мужчины 411 г марихуаны. Сельчанин хранил высушенное наркозелье на чердаке в сарае. Сам он работает лесником. Кусты конопли обнаружил в прошлом году на обслуживаемом участке. "Вместо того чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, мужчина решил сделать себе заготовку "травки". Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств", - отметили в отделении.

Еще один житель области, 41-летний мужчина из Речицы, наркотики хранил не только для себя, но и продавал другим. Его задержали около деревни Волчья Гора сотрудники наркоконтроля Речицкого РОВД. В рюкзаке обнаружили вещество, электронные весы, полимерные пакеты и изоленту. Экспертиза показала, что изъятое вещество - гашиш.

При осмотре жилья задержанного оперативники нашли четыре бумажных свертка, два полимерных пакета, две жестяные емкости с растительной массой. Заключение эксперта подтвердило, что это марихуана, общая масса которой почти 105 г. Там же изъяли и порошок, по которому еще проводится экспертиза.

"Сотрудники Речицкого РОСК установили, что мужчина причастен к сбыту в октябре прошлого года психотропного вещества альфа-PVP массой 0,1211 г жителю Озерщины", - добавили в УВД. Сейчас специалисты устанавливают все факты противоправной деятельности задержанного.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Санкции предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.-0-