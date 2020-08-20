В Гомельской области спасатели дважды за сутки помогали животным

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дважды за минувшие сутки спасатели гомельского региона откликались на просьбы о помощи домашним питомцам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сначала просьба о помощи поступила спасателям Хойникского района ранним утром 19 августа. В райцентре на улице Добровольского в колодец упал котенок. Работники МЧС спасли и передали домашнего любимца хозяйке.

Позже аналогичное сообщение получили спасатели Рогачевского района. Возле поселка Пахарь в канаву с водой провалилась лошадь.

Как выяснилось, женщины с детьми ехали на телеге отдохнуть возле кринички. Отвязали лошадь. Животное хотело попить и упало в канаву, выбраться самостоятельно не смогло. Помогли спасатели.

Как отметили в областном управлении, в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных и в компетенцию спасателей подобные случаи не входят. Однако исходя из соображений гуманизма и благодаря тому, что в этот момент не требовалась помощь людям, работники МЧС откликнулись на просьбы.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС