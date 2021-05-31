В Гомельской области увеличилось число пожаров

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за пять месяцев этого года зарегистрирован 421 пожар, это на 4,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Дичковского, рост пожаров отмечается в 15 районах области. Наибольшее количество ЧП пришлось на жилой фонд - 351, или 83,5%. В то же время число инцидентов на объектах организаций и предприятий различных форм собственности уменьшилось на 7,4%: с 29 случаев в январе - мае 2020-го до 27 в этом году.

Основными причинами пожаров начальник областного управления МЧС назвал неосторожное обращение с огнем - 187 инцидентов, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - 118 происшествий, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электросетей и электрооборудования - 83.

С начала года на пожарах в регионе погибли 59 человек, констатировал Сергей Дичковский. Рост жертв огня наблюдается в 13 районах области. "Анализ показал: в зоне риска пожилые люди, а также злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальной образ жизни, неработающие", - подчеркнул начальник областного управления МЧС. По его информации, 30 погибших - пенсионеры, 23 - неработающие. 39 человек из 59 были в состоянии алкогольного опьянения.

"В этом году в области на пожарах погибли два ребенка", - отметил начальник управления. Так, 5 марта в Светиловичах Ветковского района из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны взрослого погиб четвероклассник. 21 мая в Глушковичах Лельчицкого района пожар унес жизнь шестилетнего мальчика. Причиной ЧП рассматривают версию о детской шалости с огнем.

Сергей Дичковский обратил внимание и на пожары, загорания в природных экосистемах. С начала года в регионе зафиксировано 148 загораний травы и кустарника, 26 лесных и один торфяной пожар. В результате ЧП погиб один человек в Лоевском районе, еще один - травмирован (в Петриковском), уничтожено 12 хозпостроек.

Начальник областного управления убежден: необходимы дополнительные меры со стороны всех субъектов профилактики. В первую очередь следует интенсивнее работать смотровым комиссиям.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что в вопросах противопожарной безопасности важна согласованность действий всех заинтересованных, внимание этой теме постоянно должны уделять и домовладельцы. Не снимаются с контроля ветхие строения, подвалы, чердаки, а также места массового пребывания людей.-0-