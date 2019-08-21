В Гомельской области в ДТП погиб мотоциклист

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при столкновении с большегрузом погиб мотоциклист. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Сегодня около 8 утра на автодороге Н4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля МАЗ.
"Оба транспортных средства двигались в попутном направлении со стороны ул.Объездной в направлении агрогородка Урицкое. По предварительной информации, водитель МАЗа поворачивал налево и, чтобы сократить путь, выехал на полосу встречного движения. В это время мотоциклист на повороте обгонял грузовик, в результате чего и попал под большегруз. Предварительно оба водителя трезвые, но данная информация уточняется", - сообщила Ольга Чемоданова.
Водитель мотоцикла 1984 года рождения, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по данному факту проводится проверка.-0-
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