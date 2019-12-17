В Гомельской области в этом году выросло число преступлений, связанных с оборотом наркотиков

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Гомельской области увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Если за 11 месяцев прошлого года в регионе зарегистрировано 660 преступлений по ст.328 УК, то за такой же период 2019-го - 698, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Официальный представитель привела несколько примеров. Так, в производстве Мозырского РОСК было уголовное дело в отношении 34-летнего отца двоих малолетних детей. Мужчина обвинялся по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ) и ч.2-1 ст.328 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси особо опасных психотропных веществ).

По данным следствия, житель Мозырского района на заработках в России приобрел не менее 2,89 г альфа-PVP и перевез его на территорию Беларуси. Особо опасное психотропное вещество он хранил в своем автомобиле и в гараже приятеля. В феврале этого года фигурант забрал часть психотропа из гаража и перевез его к своему дому, где был задержан милицией. При этом мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Из его показаний следует, что в подобном состоянии он неоднократно появлялся в общественных местах и управлял автомобилем.

Кроме того, мужчина имел неснятую и непогашенную судимость. В 2017 году его осудили за распространение порнографических материалов и приговорили к двум годам лишения свободы с условным неприменением наказания и испытательным сроком один год. "Ранее фигурант многократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие спиртных напитков в общественном месте", - добавила Мария Кривоногова.

За незаконный оборот психотропных веществ суд Мозырского района назначил мужчине 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. В октябре приговор вступил в законную силу.

Обвинительный приговор вынес суд Гомельского района в отношении двух членов организованной группы, поставлявшей кокаин из Доминиканской Республики в Россию. В мае прошлого года в пункте таможенного оформления "Новая Гута" были задержаны два жителя Гомельского района, которые перевозили кокаин в бутылках со спиртосодержащей жидкостью. Мужчины были признаны виновными по ч.4 ст.328 и ч.3-1 ст.328 УК. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 11 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Мария Кривоногова отметила, что из общего числа зарегистрированных в этом году преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов несовершеннолетними или при их соучастии совершено 14.

К примеру, в октябре Гомельский городской отдел СК возбудил дело по ч.2 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических средств) в отношении 17-летнего учащегося одного из профессиональных лицеев. По материалам дела, парень заготовил марихуану и продал ее знакомому. Со слов обвиняемого, таким образом он хотел заработать денег для погашения рассрочки за новый телефон.

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