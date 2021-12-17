В Гомельской области в январе-ноябре по вине нетрезвых водителей произошло 47 ДТП

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - ноябре произошло 47 ДТП с участием нетрезвых водителей. Чтобы стабилизировать дорожную обстановку, с 17 по 27 декабря в регионе проведут профилактическое мероприятие "Пьяному и бесправному не место за рулем", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В УГАИ подчеркнули: зачастую аварии, которые случаются по вине нетрезвых и бесправных водителей, - с тяжелыми последствиями. И хуже всего, когда страдают абсолютно невинные люди.

"За 11 месяцев этого года в регионе с участием нетрезвых водителей произошло 47 ДТП, в которых 35 человек получили травмы различной степени тяжести и 9 погибли. С участием бесправников зафиксировано 30 ДТП, где 9 человек погибли и 35 пострадали", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде. По информации ГАИ, всего с начала года к административной ответственности привлечено более 2,5 тыс. водителей за управление транспортом в нетрезвом виде и свыше 8 тыс. бесправников.

"Для своевременного выявления и пресечения фактов, когда транспортом управляют нетрезвые и не имеющие прав водители, а также для стабилизации дорожно-транспортной обстановки в регионе сотрудники ГАИ проведут профилактическое мероприятие "Пьяному и бесправному не место за рулем", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде.

Правоохранители отработают аварийно опасные участки и будут проводить усиленные профилактические мероприятия после выходных, когда, по статистике, на дорогах нередко можно встретить злостных нарушителей ПДД.

Госавтоинспекторы напомнили: если ранее за езду в нетрезвом виде водителю грозил штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением прав на три года, то сейчас мера ответственности зависит от физического состояния водителя. Если в выдыхаемом воздухе до 0,8 промилле алкоголя, то грозит штраф в 100 базовых величин и лишение прав на три года. Если свыше 0,8 промилле или водитель отказывается от медицинского освидетельствования, штраф составит 200 базовых величин, плюс автолюбитель лишится прав уже на 5 лет. При повторном в течение года нарушении водителя привлекут к уголовной ответственности с конфискацией транспорта.

"Всегда подходите с умом к безопасности собственной и других людей, которые могут пострадать из-за вашей халатности и игнорирования элементарных требований ПДД", - обратились к водителям стражи автодорог.

Сотрудники ГАИ также просят очевидцев своевременно сообщать милиции о фактах, когда за рулем находится нетрезвый или бесправник. "Это поможет избежать аварии и сохранить человеческие жизни. Не будьте равнодушными", - заключили в УГАИ.-0-