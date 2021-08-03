В Гомельской области в шахте погибли двое рабочих

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области погибли двое рабочих. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"По предварительной информации, утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое рабочих", - рассказала Юлия Гончарова.
На месте работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ. "Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи спустились в шахту для проведения осмотра места происшествия", - добавили в СК.
Личности погибших установлены.-0-