В Гомельской области возбудили уголовные дела о распространении персональных данных прокуроров

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовные дела по фактам незаконного распространения информации о частной жизни прокурорских работников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела неустановленные лица в мае 2021 года в мессенджере Telegram в одном из публичных чатов без согласия потерпевших распространили сведения о их частной жизни. В них были указаны персональные данные и постоянные места жительства прокуроров.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179 УК.

Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в управление Следственного комитета по Гомельской области.-0-