В Гомельской области возросло число подростковых преступлений в сфере оборота наркотиков

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области по итогам 11 месяцев 2019 года более чем в два раза возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом 9 из 17 совершены с целью сбыта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

Отмечается и рост числа участников таких преступлений (с 6 до 18). Прокуроры проверили исполнение законодательства о профилактике распространения и потребления наркотиков среди несовершеннолетних. По оценке сотрудников прокуратуры, школы, лицеи, колледжи провели большой объем профилактической работы, однако надзорные проверки выявили ряд нарушений. Среди типовых упущений - формализм в работе.

К примеру, в Петриковском районе установлены случаи, когда специалисты отчитывались о большом количестве подростков, занятых во внеурочное и каникулярное время, что не соответствовало действительности. В некоторых учреждениях не исполняли либо относились формально к исполнению решений советов профилактики. По выявленным нарушениям приняты меры.

Занимая активную позицию по разъяснению среди молодежи требований антинаркотического законодательства, прокуратура региона открыта к взаимодействию, участвует в различных мероприятиях. Так, в областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования состоялся заключительный этап областного слета волонтерских и антинаркотических отрядов "Молодежь. Мобильность. Жизнь". В формате встречи-конференции представители прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома и других субъектов профилактики с учащимися учреждений профессионального образования области обсуждены актуальные аспекты. Молодые люди получили ответы на наиболее волнующие их вопросы.-0-