В Гомельской области вылетели с дороги и врезались в дерево три легковушки

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гомельской области за выходные произошло три ДТП, в которых водители не справились с управлением авто и врезались в дерево, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Одна из аварий произошла в воскресенье в Гомельском районе. 22-летний водитель с признаками алкогольного опьянения ехал на "Рено-Логан" в направлении деревни Прибор. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где врезался в дерево. Автомобиль загорелся.

В результате ДТП водитель и 16-летний парень-пассажир госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы.

Примерно в 16.00 в этот же день в Рогачевском районе 29-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на "Рено-Меган-Сценик" двигался на 21-м км автодороги Рогачев - Тихиничи - Озераны. Он неверно рассчитал скорость, съехал в левую обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали в райбольницу.

Днем ранее аналогичная авария произошла в Октябрьском районе. Вечером 20-летний водитель на "Инфинити FХ35" на 3-м км автодороги Октябрьский - Копцевичи на закруглении дороги неправильно выбрал скорость. Завершилась поездка госпитализацией в хирургическое отделение районной больницы.

В Госавтоинспекции региона напоминают водителям о необходимости учитывать ограничения скорости на участках дорог, а также интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги и ее состояние. Важно выполнять маневры с учетом своего опыта вождения и физического состояния. "Кроме того, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу управления авто такому лицу, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено от 50 до 100 базовых величин штрафа (сейчас базовая величина составляет Br25,5) с лишением на три года права управления", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-