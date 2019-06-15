В Гомельской области за день утонули 4 человека

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 14 июня утонули четыре человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первое сообщение о трагедии поступило в 13.01 - мужчина утонул в Днепре в черте города Речица. Спустя несколько часов аналогичный случай произошел в реке Сож возле агрогородка Радуга Ветковского района, здесь также погиб мужчина. Кроме того, несчастные случаи произошли на реках Припять в Мозыре (утонул 18-летний парень) и Сож возле Чечерска (29-летний мужчина). Тело последнего пока не обнаружено, поиски продолжаются.

Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и в запрещенных местах (95%). Эти причины, как правило, сопутствуют друг другу.-0-