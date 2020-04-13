В Гомельской области за сутки ликвидировали 18 пожаров в экосистемах

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки потушили 18 пожаров в экосистемах, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ликвидированы 12 пожаров травы и кустарника на общей площади 18,2 га в Буда-Кошелевском, Гомельском, Калинковичском, Мозырском, Октябрьском, Речицком, Светлогорском, Хойникском районах и в Гомеле. В Калинковичском районе потушили два торфяных пожара на 0,64 га. В Жлобинском, Лельчицком, Мозырском, Октябрьском районах ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 4,71 га.

Продолжают тушить пожар травы и кустарника на территории ГЛХУ "Лельчицкий лесхоз" возле деревни Лохница Лельчицкого района. Как добавили в пресс-службе МЧС, мониторинг оперативной обстановки велся Ми-2, вертолеты Ми-8 и Ми-26 авиации МЧС произвели 54 сброса воды. Общий налет - 16 часов. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей, заболоченной местностью и порывами ветра до 10 м/с. Сейчас пожар локализован, площадь, пройденная его фронтом, составила 90 га.

12 апреля в 15.20 поступило сообщение о лесном пожаре на территории ГЛХУ "Ляховичский лесхоз" возле деревни Новые Буды Ляховичского района. По состоянию на 6.00 пожар локализован. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, равняется 15 га. Тушат пожар (трава и кустарник по болоту) на территории ГЛХУ "Дубойский лесхоз" возле деревни Ястребель Столинского района. Процесс затрудняется отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Сейчас пожар локализован, общая площадь, пройденная огнем, - 190 га.

Как отметили в пресс-службе МЧС, всего за минувшие сутки в природных экосистемах Беларуси ликвидированы 20 лесных пожаров на общей площади 40,87 га, шесть торфяных пожаров на 1,48 га и 100 пожаров травы и кустарников на общей площади 50,59 га. За оперативной обстановкой с пожарами в природных экосистемах можно следить на карте на сайте МЧС и в мобильном приложении "Помощь рядом" (Android и iOS).

Спасатели призывают быть осторожными и напоминают всем собственникам земель: нужно постоянно контролировать состояние пожарной безопасности на своей территории.-0-