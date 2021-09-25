В Гомельской области за сутки при пожарах травмированы два человека

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за прошедшие сутки зарегистрированы 4 пожара, на которых травмированы два человека, повреждены три строения. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасателям 24 сентября в 22.05 поступило сообщение о пожаре деревянного дачного дома в поселке Дударево Добрушского района. Хозяин - пенсионер 1957 года рождения. В результате пожара повреждены 8 кв.м стены дома. На момент прибытия подразделений МЧС хозяин домовладения находился на улице. После проведенного осмотра работниками скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина госпитализирован в Добрушскую ЦРБ. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Сегодня в 4.40 стало известно, что в приемный покой Светлогорской ЦРБ поступил мужчина 1962 года рождения с ожогами. Установлено, что он, находясь в собственном домовладении по ул.Социалистической в агрогородке Козловка, при попытке розжига печи пролил на себя бензин, после чего загорелась верхняя одежда. Мужчина самостоятельно потушил горящую одежду и вызвал скорую помощь. После осмотра медицинскими работниками с предварительным диагнозом "ожоги тела" он госпитализирован.

24 сентября в 8.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре деревянной хозяйственной постройки по ул.Советской в деревне Карповка Лоевского района. В результате уничтожены кровля и имущество в постройке. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Эта же причина вызвала пожар в деревянном жилом доме по ул.Октябрьской в деревне Папоротное Жлобинского района. Сообщение спасателям поступило 24 сентября в 21.17. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в комнате. Пострадавших нет.-0-