29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за сутки в ДТП пострадали 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Одна из аварий произошла в областном центре 28 июня около 5.30. 29-летний водитель автомобиля "Джили Эмгрант", предварительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по путепроводу пр.Космонавтов со стороны ул.Полесской в направлении ул.Богданова. В пути следования на пересечении с ул.Б.Царикова сместился влево на полосу встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень, вследствие чего потерял контроль над управлением и транспортное средство опрокинулось на крышу.

В результате водитель с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Второе ДТП произошло на территории Ветковского района примерно в 9.30. 53-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ и двигаясь в направлении автодороги Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное, при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем "Фиат Стило" под управлением 20-летней девушки, которая двигалась по главной дороге. Она получила травмы и была госпитализирована в Ветковскую ЦРБ.

Еще одна авария произошла в городском поселке Лоев около 17.00. 32-летняя водитель, управляя автомобилем "Рено Сандеро" и двигаясь по ул.Мелиоративной, при выезде со второстепенной дороги на главную остановилась перед выездом и в этот момент на автомобиль совершил наезд 41-летний велосипедист, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

Велосипедист получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Лоевской ЦРБ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. "Водители, садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Помните, что меры за эти противоправные действия ужесточены с 1 марта текущего года. Но, кроме этого, вы должны понимать, что, совершая такие поступки, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.

Также напоминаем, что, согласно ПДД, выезжая со второстепенной дороги, необходимо в обязательном порядке предоставлять преимущество всем транспортным средствам, которые движутся по главной дороге, и только убедившись в своей безопасности, начинать движение. Пешеходам и велосипедистам также следует проявлять максимум внимания на дороге и внимательно следить за всей дорожной обстановкой", - отметили в УВД.-0-