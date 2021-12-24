В Гомельской области замдиректора брал взятки от поставщиков за закупки их продукции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя директора одной из организаций Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, организация обслуживает значительную часть предприятий агропромышленного комплекса Мозырского района и в целом Гомельской области. Предприятие занимается закупкой и поставкой запасных частей, прочих сопутствующих материалов к сельскохозяйственной технике, а также гарантийным и постгарантийным ее обслуживанием.

Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Расследованием установлено, что заместитель директора организации, в обязанности которого входило руководство хозяйственно-финансовой деятельностью, подписание договоров, руководство комиссией по осуществлению закупок за счет собственных средств, в период с августа 2017 года по июнь 2021 года систематически путем вымогательства получал денежные средства в виде взяток от представителей коммерческих структур за лоббирование интересов последних, определение их в качестве поставщиков и увеличение объемов закупок. Кроме этого, он неправомерно организовывал закупки в размерах, не требовавших проведения контрольных процедур.

Следователями установлены и доказаны около 20 эпизодов получения взяток обвиняемым на общую сумму не менее Br62 тыс.

В ходе предварительного следствия, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В частности, выявлены отсутствие надлежащего контроля за работой должностных лиц организации со стороны вышестоящего руководства, нарушения в организации и работе наблюдательного совета общества, его ревизионной комиссии и комиссии по осуществлению закупок за счет собственных средств. В Гомельский областной исполнительный комитет внесено представление в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства для устранения выявленных нарушений.

По завершению расследования действия фигуранта квалифицированы по ч.2, 3 ст.430 (получение взятки, совершенное повторно, путем вымогательства в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест на сумму Br51 тыс.

Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-