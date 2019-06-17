В Гомельском районе 9-летний велосипедист попал под колеса легковушки

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием 9-летнего велосипедиста произошла днем 16 июня в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Женщина-водитель на "Пежо 406" ехала по улице Центральной агрогородка Новая Гута. "Автомобилист сбила юного велосипедиста, который выехал из-за угла дома в непосредственной близости перед движущимся автомобилем", - рассказали в ГАИ.
С травмами ребенка госпитализировали в областную больницу.-0-
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