В Гомельском районе 9-летний велосипедист попал под колеса легковушки

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием 9-летнего велосипедиста произошла днем 16 июня в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Женщина-водитель на "Пежо 406" ехала по улице Центральной агрогородка Новая Гута. "Автомобилист сбила юного велосипедиста, который выехал из-за угла дома в непосредственной близости перед движущимся автомобилем", - рассказали в ГАИ.

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