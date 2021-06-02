В Гомельском районе авто пенсионера повисло над обрывом Сожа

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе легковушка едва не упала с обрыва в Сож, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям 1 июня в 19.10. Требовалась буксировка легкового автомобиля в д.Старые Дятловичи на берегу реки Сож.

"По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что легковая Toyota Carina, которой управлял пенсионер 1957 года рождения, застряла на берегу Сожа. Легковушка съехала левой стороной с обрыва. Была угроза опрокидывания в реку. Самостоятельно автомобилист выехать не мог", - рассказали в УМЧС.

Работники МЧС при помощи буксировочного троса извлекли автомобиль. Пострадавших нет.-0-