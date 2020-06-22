В Гомельском районе автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу 7-летнего мальчика. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"20 июня около 19.15 в д. Кравцовка Гомельского района 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ" на ул. Победы сбил 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за автобуса, отъезжающего от остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Пешеход с травмами доставлен в больницу.-0-