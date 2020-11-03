В Гомельском районе двухлетний малыш упал в пруд

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе двухлетний мальчик оказался в декоративном пруду - ребенка госпитализировали в реанимацию, сообщили БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Случай произошел 31 октября в поселке Медвежий Лог Гомельского района. Семья из областного центра приехала в гости к близким родственникам. На дворовой территории был декоративный пруд. На короткое время двухлетний малыш остался без присмотра взрослых и оказался в воде. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Аналогичный инцидент случился и в парковой зоне Ельска. Трехлетний малыш катался на велосипеде возле водоема и упал в воду. "Ребенок чудом остался жив. Глубина водоема более 2 м. Велосипед смогли достать только ближе к вечеру, что говорит об опасности водоема", - отметили в ОСВОДе.

Специалисты обратили внимание: несмотря на то, что купальный сезон закончился, люди все еще приходят к воде отдохнуть, прогуливаются вдоль берегов рек и водоемов, нередко берут с собой и маленьких детей. "Как и летом, ребенок должен находиться под пристальным вниманием взрослых. В этот осенний период берега становятся влажными, скользкими, и нужно быть особенно осторожными", - отметили в областной организации. ОСВОД просит взрослых не оставлять детей ни на мгновение без присмотра возле воды.-0-