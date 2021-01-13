В Гомельском районе горел магазин

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в магазине в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о сработавшей пожарной сигнализации "Молния" в магазине на железнодорожной станции "Зябровка" в поселке Воевода поступила спасателям около 23.00 12 января.

К прибытию спасателей из пристройки к магазину шел дым.

Как уточнили в управлении МЧС, магазин одноэтажный, кирпичный, возведен в 1960 году. К нему пристроена кирпичная топочная. Территория объекта огорожена бетонным забором, сторожевой охраны нет. Магазин и пристройка электрифицированы, оборудованы АПС "Молния", сигнализация сработала сразу же.

Спасатели потушили пожар.

Огонь повредил диван, закопчены стены и потолок в пристройке. Продукция и имущество магазина не повреждены. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-