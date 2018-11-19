В Гомельском районе горел склад с пиломатериалами

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе горел склад готовой продукции одного из деревообрабатывающих предприятий, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре на складе "Промдревсервис" поступила в центр оперативного управления Гомельского отдела МЧС 18 ноября в 22.02. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля склада, где хранились доски, брусы и другие пиломатериалы. Пожар локализован и ликвидирован в 22.48.
Огнем уничтожено 700 кв.м кровли, а также готовая продукция (пиломатериалы) на площади 700 кв.м.
Пострадавших нет.
Одна из версий причины возникновения пожара - поджог.-0-
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