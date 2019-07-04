В Гомельском районе горел склад с продукцией деревообработки

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Цегельня Гомельского района горел склад с продукцией деревообработки, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 2 июля в 05.45. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение здания склада готовой продукции.

В результате пожара повреждено 700 кв.м кровли, уничтожено 25 куб.м готовой продукции (блок-хаус, половая доска, брус, межкомнатные и входные двери), повреждено 2 станка по производству сетки-рабицы.

Причина пожара устанавливается.-0-