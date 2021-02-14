В Гомельском районе горела сельская библиотека

Фото Гомельского областного управления МЧС
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе 13 февраля горела сельская библиотека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Происшествие случилось в деревне Чкалово по улице Пролетарской. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение кровли. Пожар был ликвидирован.
Обошлось без пострадавших. В результате пожара повреждены кровля на площади 30 кв.м и потолочное перекрытие (10 кв.м).
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС