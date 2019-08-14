В Гомельском районе ищут пропавшего в лесу пенсионера

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе ищут пропавшего вчера в лесу пенсионера 1938 года рождения, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о необходимости помочь в поисках мужчины поступило 13 августа в 17.25. Выяснилось, что пенсионер отправился в лесной массив возле агрогородка Новая Гута. К поискам подключились сотрудники РОЧС, РОВД, лесничества. К 21.45 пенсионера не нашли, поиски прекратили, сегодня операцию возобновили.

Также вчера искали и мужчину 1948 года рождения в лесу вблизи агрогородка Чирковичи Светлогорского района. Информация о пропавшем поступила в 16.35. На поиски отправились представители РОЧС и РОВД. В 17.38 пенсионер вышел из леса на звуки сигнального громкоговорящего устройства. Его состояние оценили как удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.-0-