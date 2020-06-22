В Гомельском районе легковушка сбила велосипедиста, он умер в больнице

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе легковушка сбила 58-летнего велосипедиста, мужчина получил травмы и умер больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в ночь на 20 июня на автодороге М5 Минск-Гомель. 47-летний водитель автомобиля сбил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги. Сообщается, что мужчина был без световозвращающих элементов. В ДТП велосипедист получил травмы, его доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он умер.

Еще одно смертельное ДТП случилось утром 20 июня в Буда-Кошелевском районе. 56-летний водитель легковушки, по предварительной информации, неправильно выбрал скорость, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался в районной больнице.-0-