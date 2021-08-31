В Гомельском районе мужчине зажало ногу в посевном агрегате

Фото МЧС
31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Еремино Гомельского района пострадал мужчина - его ногу зажало в посевном агрегате, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сигнал о помощи поступил в службу спасения 30 августа в 10.43. Оказалось, что мужчина 2003 года рождения ремонтировал посевной агрегат и он в какой-то момент упал. Нога мужчины оказалась зажата между колесом и рамой.
Спасатели при помощи гидравлической станции отжали колесо агрегата, деблокировали мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи.-0-