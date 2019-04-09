В Гомельском районе на мотоциклиста-бесправника составили 8 протоколов

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе мотоциклист-бесправник пытался скрыться от экипажа ГАИ, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

При приближении патрульного автомобиля водитель мотоцикла остановился, чтобы высадить пассажира, которого перевозил без мотошлема. Затем попытался скрыться. "Было организовано преследование транспортного средства, по итогу которого водитель задержан", - сказала Наталья Хололеенко.

В отношении него было составлено 8 протоколов, в том числе за управление мотоциклом без прав. Как уточнили в ГАИ, водитель повторно задержан за совершение аналогичного правонарушения. Ему грозит не только внушительный штраф, но и административный арест.

Мотоцикл помещен на штрафную стоянку, на него наложен арест.

Сотрудники УГАИ УВД Гомельского облисполкома 8 апреля провели рейды по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка на территории Гомеля и Гомельской области. За это время выявлено более 80 нарушений ПДД, в том числе 3 водителя управляли транспортом в нетрезвом состоянии и 9 - не имея права управления. Выявлены иные нарушения ПДД, влияющие на безопасность движения.-0-