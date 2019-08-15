В Гомельском районе нашли пропавшего в лесу пенсионера

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе нашелся пропавший 13 августа в лесу пенсионер 1938 года рождения, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Как сообщалось, информация о необходимости помочь в поисках мужчины поступила 13 августа в 17.25. Выяснилось, что пенсионер отправился в лес возле агрогородка Новая Гута. К поискам подключились сотрудники РОЧС, РОВД, лесничества. 14 августа потерявшийся самостоятельно вышел из лесного массива в районе пропускного пункта "Добрянка", где его встретили сотрудники пограничной службы. В медицинской помощи пенсионер не нуждался.

Сегодня спасатели и милиция продолжают поиски пенсионерки 1934 года рождения, потерявшейся 14 августа в лесу возле деревни Великий Боков Мозырского района. Сообщение о ее пропаже поступило вчера в 19.25. К 22.10 женщину не обнаружили, операцию приостановили до утра.

Также вчера искали заблудившегося в лесу в Житковичском районе мужчину 1989 года рождения. Его обнаружили сотрудники РОВД, медпомощь потерявшемуся не потребовалась.-0-