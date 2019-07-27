В Гомельском районе нашли пропавшего в лесу пожилого грибника

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий срочной службы в/ч 5525 нашел пенсионера, который ушел в лес за грибами и пропал, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Вечером 26 июля в оперативно-дежурную службу Гомельского РОВД обратилась гомельчанка и сообщила, что утром ее 75-летний муж ушел из дачного кооператива за грибами в лес возле деревни Прибор и пропал. Мобильный телефон пенсионера был в зоне действия сети, однако трубку он не брал.
На поиски отправились сотрудники райотдела милиции, Департамента охраны со служебной собакой и волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран". Ночной розыск оказался безрезультатным. Сегодня утром к поисковой команде присоединились работники МЧС, лесники и солдаты срочной службы войсковой части 5525. Все вместе начали прочесывать лес.
В чаще в 3 км от дачного кооператива мужчину обнаружил солдат срочной службы Виталий Лепатов. Грибник лежал на земле, был в сознании, назвал свои данные и место жительства, однако самостоятельно подняться не мог. Пенсионера госпитализировали.
Еще один грибник заблудился в лесу возле деревни Щербовка. 73-летний мужчина сам позвонил в Гомельский РОВД. Помощник дежурного оперативно-дежурной службы Александр Ястремский выяснил примерное местонахождение пенсионера и, уточнив у лесников названные грибником ориентиры, помог потерявшемуся гомельчанину выйти к автотрассе. Сотрудники милиции передали мужчину родственникам.-0-
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