В Гомельском районе нашли заблудившегося грибника

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесу Гомельского района спасатели нашли заблудившегося грибника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

О том, что заблудился в лесном массиве вблизи деревни Цыкуны, 67-летний мужчина сообщил в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС 10 ноября в 15.51. Он рассказал, что около 11 часов ушел в лес за грибами и ягодами и не может найти дорогу обратно.

На поиски были направлены работники и техника Гомельского районного отдела по ЧС и Гомельского РОВД. Примерно в 19.15 мужчину нашли, в медпомощи он не нуждался.-0-