Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на банк в Гомельском районе

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте разбойного нападения на отделение банка в агрогородке в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Сегодня примерно в 13.40 в здание банка зашел неизвестный мужчина и потребовал передать ему деньги из кассы. "В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся с места происшествия", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) УК. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят следственные действия и мероприятия, направленные на установление личности мужчины.

Обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении просят сообщить в правоохранительные органы.-0-