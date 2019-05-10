В Гомельском районе опрокинулся трактор с бесправником за рулем

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе опрокинулся трактор, за рулем которого находился бесправник, в ДТП пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на дороге граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины 8 мая примерно в 11.33. Предварительно установлено, что 18-летний бесправник, управляя трактором с полуприцепом, при повороте на перекрестке из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП 63-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Еще одно ДТП с трактором произошло в этот же день в Брагинском районе. 28-летняя водитель "Рено" при обгоне столкнулась с трактором под управлением 22-летнего парня. С полученными в аварии телесными повреждениями госпитализировали 32-летнюю пассажирку автомобиля.

В Светлогорском районе вечером 6 мая 22-летняя водитель БМВ в какой-то момент отвлеклась от управления и также врезалась в трактор, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя с травмами направлены в Светлогорскую ЦРБ.-0-