В Гомельском районе пенсионерка получила ожоги из-за неправильного пользования печью

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе пенсионерка едва не погибла из-за неправильного пользования печью, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о том, что горит дом в деревне Займище, поступила в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС 12 марта в 20.52. Когда спасатели прибыли на место вызова, в доме пахло дымом, но ничего не горело. Хозяйка 1956 года рождения на тот момент находилась в помещении.

"Вероятнее всего, пенсионерка преждевременно закрыла задвижку дымохода, после чего дым начал проникать в жилье. При попытке выяснить причину задымления хозяйка открыла дверцу отопительной печи, и на женщине загорелась одежда. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с диагнозом "термические ожоги тела" хозяйка была госпитализирована", - пояснили в МЧС.

Пожар был потушен женщиной до прибытия спасателей. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил пользования печью и неосторожное обращение с огнем.-0-