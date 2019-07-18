В Гомельском районе пьяный бесправник вез на мотоцикле двоих детей

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе пьяный мотоциклист перевозил своих детей 2009 и 2017 годов рождения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
В полдень 16 июля на автодороге Долголесье-Василево госавтоинспекторы заметили мотоциклиста, который вез двоих маленьких детей. При этом мотошлемов не было ни у водителя, ни у ребят.
Увидев сотрудников ГАИ, мужчина резко свернул вправо на проселочную дорогу и попытался скрыться. Однако проехав пару метров, мотоцикл упал на песок. К счастью, никто не пострадал.
Как выяснилось, мотоциклист был не только лишен права управления, но и находился в нетрезвом состоянии - освидетельствование показало более двух промилле алкоголя.
В отношении горе-отца составлено пять административных материалов, детей передали бабушке.-0-
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