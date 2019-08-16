16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе произошло возгорание на зерносушильном комплексе ОАО "Гомельская птицефабрика", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о ЧП поступило утром 15 августа. Когда спасатели Гомельского района прибыли к месту вызова, из зерносушильного комплекса шел дым, работники предприятия в это время выгружали из бункера зерно.
Возгорание оперативно ликвидировали. От высокой температуры повреждена обшивка зерносушилки, металлические конструкции и электрическая проводка. Пострадавших нет.
Работники МЧС и предприятия спасли 60 т зерна из бункера, оно выгружено в полном объеме и не повреждено. Сушка зерна приостановлена.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического процесса.-0-
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