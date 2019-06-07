В Гомельском районе СК проводит проверку по факту смерти беременной женщины

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жительницы деревни Михальки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УКС по Гомельской области Мария Кривоногова.

Женщина 1978 года рождения скончалась дома сегодня примерно в 5 утра.

По предварительной информации, произошедшее не носит криминального характера. Точная причина смерти будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Как уточнили в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, женщина была беременна.-0-