В Гомельском районе сотрудники ГАИ помогли выбраться из леса мужчине с 10-летней дочкой

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе сотрудники ГАИ помогли выбраться из леса мужчине с 10-летней дочерью, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Сообщение, что в лесу в районе деревни Терюха потерялся гомельчанин с дочкой, поступило экипажу сотрудников ОГАИ Гомельского РОВД вечером 27 октября. В распоряжение инспекторов был передан номер мобильного телефона заблудившегося. Они связались с мужчиной и по пути к деревне уточняли ориентиры местонахождения грибников.

Приблизившись к предполагаемому месту, сотрудники ГАИ начали сигналить, поддерживая связь по телефону. Услышав сигнал, мужчина рассказал инспектору, с какой стороны и примерно на каком расстоянии его слышит. "Сотрудник ГАИ пошел в глубь леса на голос мужчины и через пару минут благополучно вывел потерявшихся", - рассказала Наталья Хололеенко. Однако мужчина не мог вспомнить, где оставил свой автомобиль. Ориентируясь на предположения гомельчанина, инспекторы довезли отца с дочкой до их машины, которая находилась в паре километров.

По словам Натальи Хололеенко, спустя пару часов после благополучного разрешения вопроса на сайт УВД Гомельского облисполкома поступило благодарственное письмо от жителя Гомеля в адрес экипажа ГАИ.-0-