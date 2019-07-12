В Гомельском районе уничтожили 650 кг конопли

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе уничтожили 650 кг дикорастущей конопли, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники милиции Гомельского РОВД 11 июля на поле возле Романовичей обнаружили участок с дикорастущей коноплей площадью 1,5 га. Для ликвидации наркосодержащего растения привлекли сельхозтехнику. Общий вес уничтоженной конопли составил 650 кг.

Виталий Пристромов рассказал, что с начала спецпрограммы "Мак" сотрудники органов внутренних дел выявили в регионе свыше 300 фактов произрастания мака и дикорастущей конопли. Только 11 июля правоохранители зафиксировали 14 таких случаев в разных районах области. Общий вес уничтоженных наркосодержащих растений за время проведения спецпрограммы составил более 17 т.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-