В Гомельском районе уничтожили 650 кг конопли

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе уничтожили 650 кг дикорастущей конопли, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Сотрудники милиции Гомельского РОВД 11 июля на поле возле Романовичей обнаружили участок с дикорастущей коноплей площадью 1,5 га. Для ликвидации наркосодержащего растения привлекли сельхозтехнику. Общий вес уничтоженной конопли составил 650 кг.
Виталий Пристромов рассказал, что с начала спецпрограммы "Мак" сотрудники органов внутренних дел выявили в регионе свыше 300 фактов произрастания мака и дикорастущей конопли. Только 11 июля правоохранители зафиксировали 14 таких случаев в разных районах области. Общий вес уничтоженных наркосодержащих растений за время проведения спецпрограммы составил более 17 т.
Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.286 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN