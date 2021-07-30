В Гомельском районе уничтожили плантацию конопли

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от поселка Большевик Гомельского района уничтожена плантация конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Железнодорожного РОВД недалеко от поселка Большевик обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Наркосодержащее растение выкорчевали и уничтожили. Общий вес составил почти 50 кг.

Правоохранители области продолжат профилактические мероприятия в рамках специального комплекса мероприятий "Мак".-0-