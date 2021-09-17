17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе велосипедист-подросток попал под колеса легковушки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 сентября примерно в 19:50. 30-летний водитель на автомобиле "Лада Веста" ехал по 411 км автодороги М8 "граница РФ - Витебск - Гомель граница Украины" в сторону Буда-Кошелево. "При обгоне попутно двигавшегося автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Парень ехал по середине полосы движения навстречу транспортному потоку. К слову, велосипед должным образом обозначен не был", - рассказали в УГАИ.

Парень получил травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Еще одно ДТП, в котором пострадали люди, произошло вчера около 15:40 в Житковичском районе. 26-летняя девушка-водитель на "Рено Канго" ехала по Р88 "Житковичи - Давид-Городок" в сторону Житкович. "При выборе скорости не учла погодные условия и состояние проезжей части, из-за чего не справилась с управлением, съехала на правую по ходу движения обочину, а затем в кювет, где автомобиль перевернулся несколько раз", - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Водитель и 26-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализированы в хирургию Житковичской ЦРБ.

В УГАИ напоминают об осторожности, внимательности и бдительности за рулем. "Двигайтесь с безопасной скоростью, ориентируясь в первую очередь на погодные условия, состояние дорожного покрытия и время суток. Это позволит вам чувствовать себя уверенно, безопасно и вы не потеряете контроль над управлением транспортным средством", - подчеркнули правоохранители.-0-