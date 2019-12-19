В Гомельском районе водитель легковушки нелегально перевозил 260 л топлива

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе сотрудники ГАИ изъяли у водителя легковушки 260 л дизельного топлива, сообщила корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Экипаж ОГАИ Гомельского РОВД остановил автомобиль "Фиат" в деревне Кореневка Гомельского района 17 декабря. Салон и багажник легковушки были загружены канистрами с дизельным топливом.

"Гомельчанин 1989 года рождения перевозил топливо сверх нормы, сопроводительных документов предоставить не мог", - рассказали в УГАИ.

Проводится проверка.-0-