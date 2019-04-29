В Гомельском районе водитель легковушки уснул за рулем и погиб

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в ДТП погиб 36-летний водитель легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла вечером 27 апреля на автодороге Цыкуны-Рудня Каменева. По предварительной информации, водитель "Лады" уснул за рулем, выехал на обочину и врезался в дерево. После этого автомобиль выбросило на противоположную обочину, машина съехала в кювет.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.-0-
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